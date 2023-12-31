أسعار الدواجن اليوم الأحد 31-12-2023 بأسواق البحيرة

شهدت أسواق محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 31من شهر ديسمبر2023م، إرتفاعا في أسعار الدواجن البيضاء، بمعدل يتراوح بين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات للكيلو الواحد، حيث تراوحت الأسعار مابين 67 إلي 69 جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 94 إلي97 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 112إلي 115جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 95 إلي 98 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 117 و122جنيها.

وسجلت أسعار الأرانب مابين مابين 80 إلي 85 جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 135جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 155جنيها للكيلو، وهيكل كامل 45 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 152 جنيها للكيلو، وشاورما 162جنيها للكيلو، كبد صافي 95 جنيها للكيلو .