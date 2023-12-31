أمطار متقطعة وطقس بارد بمحافظة البحيرة

تشهد محافظة البحيرة صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار متقطعة، خاصة في المراكز الشمالية وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي فترات، مع طقس بارد ، ورياح خفيفة مثيرة للرمال والاتربة، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات بالطريق الدولي الساحلي.

وفي قري المحافظة لم تمنع الأمطار المتقطعة، المزارعين من حصاد المحاصيل الزراعية المختلفة، ونقلها إلي الأسواق .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.