أسوأ 8 صفقات في عام 2023

تبحث الأندية المختلفة عن تدعيم صفوف بأفضل الصفقات خلال فترات الانتقالات المتعاقبة من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف والطموحات لهذه الأندية.

لكن هناك صفقات لا تقدم المردود المنتظر منها وتكون عبئًا على أنديتها الجديدة بسبب القيمة المالية الضخمة أو الموقف أمام الجماهير التي انتظرت صناعة الفارق من هذه الصفقات، وفي السطور التالية نرصد أسوأ 5 صفقات في عام 2023.

روبرتو فيرمينو..

انتظرت جماهير أهلي جدة من فيرميون صناعة الفارق وقيادة الفريق إلى المجد، وكان المهاجم البرازيلي على الموعد في أول مباراة حيث سجل هاتريك، ولكن سرعان ما انطفئ نجمه وغاب عن المشهد تماما وبات أبرز المرشحين للرحيل عن الفريق على الرغم من الراتب السنوي الضخم الذي يحصل عليه ويبلغ 20 مليون يورو.

وشارك فيرمينو مع الأهلي السعودي في 18 مباراة بكافة البطولات سجل فيها فقط 3 أهداف جاءت كلها في مباراته الأولى خلال الفوز 3-1 على الحزم ليصوم بعدها في 17 لقاء.

أندريه أونانا..

يقدم الحارس الكاميروني أندريه أونانا مستويات متدنية للغاية مع مانشستر يونايتد منذ انتقاله في الصيف الماضي حيث تسببت أخطاء أونانا الكارثية في خروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا وامتدت هذه الأخطاء إلى الدوري الإنجليزي واستقبلت شباك أونانا مع مانشستر يونايتد 45 هدفًا في 28 مباراة حتى الأن بمختلف المسابقات.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد في الصيف الماضي مع أونانا مقابل 50 مليون يورو، بعد تألقه مع إنتر ميلان ومساهمته في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميخايلو مودريك..

يعد الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من الصفقات الفاشلة في الدوري الإنجليزي، حيث لم يقدم أوراق اعتماده مع تشيلسي منذ انضمامه في انتقالات الشتاء قادما من شاختار دونستيك.

تشيلسي كان ينتظر الكثير من مودريك بالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للصفقة والتي بلغت نحو 100 مليون يورو بعقد طويل الأمد لثمانية سنوات، ولكن اللاعب الأوكراني لم خذل البلوز ولم يساهم سوى في ثمانية أهداف فقط بتسجيل 4 وصناعة 4 أخرين.

راسموس هويلوند..

هويلوند يتنافس مع أونانا على الصفقة الأسوأ مانشستر يونايتد خلال عام 2023، حيث يقدم المهاجم الدنماركي مستويات مخيبة مع الشياطين الحمر على الرغم من القيمة المالية الكبيرة لشرائه والتي بلغت نحو 70 مليون يورو، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط في الدوري الإنجليزي وخمسة اخرين في دوري أبطال أوروبا.

أوريول روميو..

انضم مدافع جيرونا السابق، أوريول روميو إلى قلعة كامب نو بطموحات وآمال كبيرة لجماهير برشلونة، لكنه يقدم مستويات متدنية للغاية جعلته حبيس مقاعد البدلاء، وبات أقرب الراحلين عن صفوف البلوجرانا والعودة إلى ناديه السابق في انتقالات الشتاء.

انتقادات أوريول روميو امتدت إلى المدرب تشافي كونه السبب في التعاقد مع اللاعب من جيرونا.

نيمار..

النجم البرازيلي نيمار اسم لا يخفى على أحد من عشاق الساحرة المستديرة، دفع إدارة الهلال السعودي لبذل الغالي والنفيس من أجل التعاقد معه في الصيف الماضي دون تحديد سقف لحجم الصفقة من الناحية المالية كونها ستجعل النادي يحظى بمكانة كبيرة ومكاسب عديدة، لكن سرعان ما انقلب كل شئ بعد تعرض اللاعب لإصابة بالرباط الصليبي أثناء تواجده في معسكر المنتخب البرازيلي في شهر أكتوبر الماضي وسيغيب حتى نهاية الموسم ولكن يستطع اللاعب ببطولة كوبا أمريكا.

على الرغم من القيمة الفنية للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

جوتا..

يندرج جوتا لاعب اتحاد جدة، ضمن قائمة الصفقات الفاشلة في 2023، حيث خيب النجم البرتغالي آمال وطموحات جمهور نمور جدة بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به حتى الأن وأصبح من أوائل الراحلين عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

جوتا شارك مع اتحاد جدة في 11 مباراة على مستوى كافة البطولات هذا الموسم سجل خلالها هدفين أحدهم في دوري أبطال آسيا والثاني في الدوري السعودي.

أنتوني موديست..

صفقة موديست انتظرها الجمهور بترقب شديد في الصيف الماضي بسبب عامل السن، حيث يبلغ المهاجم الفرنسي 35 عاما، ولكن كان هناك بعض المدافعين عن اللاعب استنادا إلى تاريخه واسم النادي القادم منه وهو بوروسيا دورتموند.

لم ينتظر موديست كثيرًا حتى أثبت أنه إحدى الصفقات الفاشلة بميركاتو الأهلي والدوري المصري عموما، ودفع إدارة الاهلي لإيجاد حلول بالتخلص من اللاعب الفرنسي وإيجاد بديل مناسب يبلي طموحات وآمال الأهلي في الفترة المقبلة.

وانضم موديست إلى صفوف القلعة الحمراء في صفقة انتقال حر وبراتب سنوي بقيمة مليون ونصف مليون دولار من الأهلي، وربع مليونا كإضافات مرتبطة بالمردود لكن أرقامه كانت كارثية.