شباب القليوبية يشاركون فى ماراثون زايد الخيرى بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فى فعاليات ماراثون زايد الخيري والذى أقيم بالعاصمة الادارية الجديدة صباح اليوم السبت 30 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة 600 شاب من القليوبية وبمشاركة وفد من مديرية الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمد عزازى مدير ادارة الرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة ومديري الادارات الفرعية على مستوى المحافظة .

يذكر ان الماراثون يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بمصر السبت، فعاليات النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الماراثون إقبالاً كبيراً من النشء والشباب والمواطنين بلغ قوامهم ٣١ ألف مشارك، منهم ٣٨٨٤ مشارك من ذوى الهمم “الكراسى المتحركة”، و٩٠٦ من قصار القامة، ويُخصص العائد من الماراثون لصالح مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكومية.