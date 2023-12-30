جامعة طيبة التكنولوجية تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، والتى نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب عبد الرحمن محمد عبدالواجد الفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بالمركز الأول بمسابقة الطالب المثالي، فيما حصلت الطالبة ندا ابراهيم محمد، بالفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، بالمركز الأول بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

وكرم رئيس الجامعة، الطالب والطالبة المثاليين وأهداهما شهادات تقدير، مؤكدا على أهمية مسابقة الطالب المثالي بالجامعة التي تشجع على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب، وتنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، إيمانًا بدور الجامعة في تكوين شخصية الطالب.

وكان 17 طالبا وطالبة بالجامعة، تنافسوا في المسابقة أمام لجنة التحكيم من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تظهر مستوى الطالب من جميع النواحي، مثل مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي، وانخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، والوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وفق عدد من المعايير.