الداخلية تكشف حقيقة مقتل أحد الصحفيين في البحر الأحمر

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة الإدعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المصدر أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أي تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها.

كما لم تتلق الأجهزة الأمنية أي بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.