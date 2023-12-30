عبدالسند يمامة: جميع قراراتى صدرت استناداً لاختصاصى وفقاً للائحة الوفد

«الهضيبى»: 12 قرار فصل فقط ليس من بينها أعضاء هيئة عليا أو نواب باستثناء أمين الصندوق الأسبق

صرح الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام الوفد المتحدث الرسمى للحزب، بأن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد اطلع وراجع جميع القرارات الصادرة منذ توليه رئاسة الحزب منذ مارس ٢٠٢٢ وجميعها صدرت استناداً إلى اختصاصاته المنصوص عليها فى لائحة الحزب.

وأضاف «الهضيبى» أن عدد قرارات الفصل التى صدرت منذ تولى الدكتور عبدالسند رئاسة الحزب وحتى تاريخه هى ١٢ قراراً فقط وليس من بينها أى قرار بفصل عضو هيئة عليا أو عضو مجلس نواب أو رئيس لجنة عامة باستثناء أمين الصندوق الأسبق.

أما بخصوص تشكيلات اللجان العامة قال الهضيبى: إن رئيس الوفد حافظ على استمرار التشكيلات فى اللجان العامة للمحافظات وأعطى أكثر من مهلة لتشكيل تلك اللجان بالانتخاب وقد تعذر ذلك مما جعل رئيس الحزب يصدر قرارات مؤقتة ولمدة عام لبعض اللجان وتم عرضها على المكتب التنفيذى ووافق عليها وفقاً للائحة الحزب وأرقام هذه القرارات من ٢٣٦ إلى ٣٤٤.

أما بخصوص اللجان النوعية فقد تم تشكيلها من المتخصصين وتم عرضها على الهيئة العليا بجلستين الأولى بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ والثانية بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢٣. وصدرت بأرقام من ١٦٩ إلى ١٩٧.

وأكد سكرتير عام الوفد أن رئيس الحزب أعطى توجيهاته لشئون العضوية بالحزب بأن تسمح لكل من يريد الاطلاع على هذه التشكيلات عن طريق تقديم طلب وبدون أية رسوم.