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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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برلمانية: على مدار 10 سنوات عاشت المرأة المصرية أزهى عصورها.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم ملف المرأة والتي تعتبر المرأة العاملة وكذلك ربات البيوت جزءا أصيلا منها، مشددة على أنهم لمسوا تغييرا إيجابيا كبيرا على مدار السنوات الماضية.

 السيدات في مصر

وأوضحت أن السيدات في مصر خلال هذه الفترة يستطعن الحديث بقوة عن النساء وحقوقهن ومطالبهن وتمكين المرأة، استناداً للمخرجات الحقيقية التي تمت على أرض الواقع ودعمت حقوق المرأة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية منى عبدالغني، والمُذاع على شاشة "سي بي سي".

 

ونوهت بأن المجهودات لدعم ملف المرأة لم تبدأ في عام 2023، بل هناك انتفاضة للمرأة المصرية منذ عام 2013 التي تخوفت من اغتيال حقها في التعبير عن الرأي وخرجت لتشارك في ثورة 30 يونيو انطلاقاً من وعيها بأنَّ إغفالها لحقوقها يمس بشكل مباشر الديمقراطية ويضعفها داخل الدولة.

 

وأوضحت أن نساء مصر بدأت المشاركة في المشهد السياسي والانخراط في العمل العام بجرأة غير مسبوقة منذ سنوات ليصبح لها إسهامات في كافة المناحي وعلى مدار 10 سنوات عاشت المرأة المصرية أزهى عصورها.

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