كيف يواجه فيتوريا مشكلة إجهاد لاعبي الأهلي.. البرتغالي يرد

رد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على مشكلة الاجهاد التي تعرض لها لاعبي الأهلي عقب المشاركات المتواصلة في بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر المصري.

وتحدث فيتوريا على تعرض لاعبي الأهلي المنضمين لقائمة نهائيات كأس الأمم الإفريقية، حيث قال: "بالتأكيد لست قلقًا، فهناك لاعبين مُجهدين بالفعل، لكننا سنحاول خلال الأسبوع الأول من المعسكر".

بينما تحدث عن استبعاد ياسر إبراهيم، فقال: "يتواجد في مجموعة عددًا من المدافعين يملكون مستوي عاليٍ، منهم اثنان طولها أكثر من 190 سم:.

وتابع: "نمتلك اثنين آخرين سنهم صغير نُعدهم للمستقبل، أسامة جلال ومحمد عبدالمنعم، كما يتواجد أحمد سامي والأخير يؤدي الأدوار مثل الساعة السويسرية، ويقوم بأدوار كثيرة".

بينما تطرق للحديث عن استدعاء 27 لاعبًا، فقال: "في الحقيقة فأنا أرغب دائمًا في أن العدد قليل، لكننا سنسافر بـ 27 لاعبًا بسبب الإصابات المتوقعة هناك".

وأضاف: "كما أن الملاعب هناك ليست كلها جاهزة، ففي هناك اختلاف كبير في الطقس والرطوبة، وليس كل اللاعبين سيشاركون في المباريات، لكن جميعهم يُمثلون مصر".

وضمت قائمة منتخب مصر، الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى.

الدفاع : أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامى، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى، إمام عاشور، محمد الننى، مروان عطية، أحمد السيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة.

خط الهجوم : محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.