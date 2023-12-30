هيبقى برخص التراب.. تراجع أسعار البصل لـ5 جنيهات في هذا الموعد

تشهد أسعار البصل، خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا إذ وصل إلى 40 و 45 جنيهًا، مما أثار غضب المواطنين، ليتراجع مع بداية المحصول الجديد إلى 30 و 25 جنيهًا بالأسواق.

وتوضح "الوفد" في هذا التقرير، الفارق بين البصل القديم والجديد، وموعد انخفاض أسعاره.

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن البصل الجديد (المقور) لا يصلح للتصدير لأنه يفسد بسرعة ولا يتحمل التخزين، لذا فأسعاره أقل من البصل الجاف الذي تفضله ربات المنازل.

وأضاف أبو صدام، أن البصل القديم (الفتيل) يصلح للتخزين من العام للعام، لأنه جاف ويتحمل الوقت، موضحًا أن سبب ارتفاع أسعاره يرجع لقلة كمياته بالسوق، ومن المقرر جمع المحصول الجديد من هذا النوع بداية من شهر مارس القادم.

وأكد نقيب عام الفلاحين، أنه مع حصاد البصل (الفتيل) في مارس القادم وفي ظل وقف التصدير ستنخفض أسعاره إلى 5 جنيهات، موضحًا أن مساحة الأراضي المرزوعة بصل الآن والمنتظر حصادها تبلغ 250 ألف فدان.