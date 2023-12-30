يفضله ستات البيوت.. أسباب ارتفاع سعر البصل القديم مقارنة بالمحصول الجديد

رغم ارتفاع أسعاره مقارنة بالبصل الجديد، إلا أن ربات المنازل يفضلن شراء البصل القديم الذي يصل لـ 30 جنيهًا على الرغم من وجود المحصول الجديد بالأسواق وأسعارها تتراوح ما بين 10 لـ 15 جنيهًا، فما السر؟.

قال الدكتور عبد المجيد مبروك أبو الدهب، رئيس قسم بحوث البصل بوزارة الزراعة، إن هناك فارق كبير بين البصل القديم الموجود حاليًا في الأسواق بأسعار تصل لـ 30 جنيهًا، والمحصول الجديد الذي بدأ يغزو الأسواق بأسعار منخفضة تبدأ من 10 جنيهات، موضحًا أن الفارق يبدأ من طريقة الزراعة التي تتحكم في جودة الإنتاج.

أنواع البصل

وأضاف أبو الدهب في تصريحه لـ"الوفد"، أن البصل القديم المعروف باسم "الفتيل" يُنتج من العروة الأساسية وهي الشتوية، إذ تبدأ طريقة الزراعة بالبذرة ثم الشتلة ثم الإنتاج الذي يُحصد في شهر مارس بالوجه القبلي وشهر مايو بالوجه البحري، منوهًا أن هذا النوع هو الجاف الذي يصل للتخزين.

ولفت رئيس قسم بحوث البصل بوزارة الزراعة، إلى البصل الجديد الموجود الآن بالأسواق بأسعار منخفضة، وهو الذي يزرع في شهري أغسطس وسبتمبر بالوجه القبلي، ويُحصد في ديسمبر ويناير، ويعرف باسم المقور وهو بصل (البصيلات).

وأوضح أن المزارعين يحصدون ذلك النوع قبل النضوج لذا فهو غير صالح للتخزين، وعلى ربات المنازل شراء كميات قليلة منه على قدر الاحتياج اليومي فقط حتى لا يفسد.