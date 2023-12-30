بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة ميدان الثقافة بحي شرق سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير، وزيادة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، والحدائق العامة، وخلق متنفس طبيعي للمواطنين.

قامت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، وتحت إشراف الدكتورة إيناس محمد على مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بميدان الثقافة، لخلق متنفس للأهالي، وتوفير مظهر حضاري لائق.





وفي سياق متصل تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جهود مديرية الري بالمحافظة في أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية " نيدة "، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة .

وأوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع وصلت إلى 80%، مشيرا إلى أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتا إلى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني المحدد.