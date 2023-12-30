محافظ الإسماعيلية يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

أرسل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤ وجاء فيها:

"يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري بالخير واليمن والبركات.

وفي هذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله عز وجل أن يسدد خطاكم من أجل رفعة مصر وتقدمها وأن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحقق لها الأمن والأمان بفضل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل محافظ الاسماعيلية برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي وللسادة الوزراء والمحافظين وقيادات ورعاة الكنائس بمناسبة بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤.