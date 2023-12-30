السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة إنبي ضد بلدية المحلة في الدوري المصري

انبي
انبي

 يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى أمام نظيره بلدية المحلة فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة إنبي ضد بلدية المحلة بالدوري المصري
ويخوض فريق إنبي ونظيره بلدية المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري.


القناة الناقلة لمباراة إنبي وبلدية المحلة بالدوري المصري

وتذاع مباراة إنبي وبلدية المحلة بالدوري المصري علي شاشة قناة اون تايم سبورتس 2 الناقل الحصري لمسابقة الدوري الممتاز. 

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