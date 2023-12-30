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السبت 30 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم

الدوري المصري.. المقاولون العرب والبنك الاهلي أبرز مواجهات اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

تشهدت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2023، تأجيل 4 مباريات نظرًا لاستعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا وذلد فى انطلاق الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

ـ البنك الأهلي ضد المقاولون – الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

ـ إنبي ضد بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

ـ طلائع الجيش ضد زد- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
 

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 11 اليوم 

1- زد اف سي 19 نقطة
2- بيراميدز 17 نقطة
3- إنبي 16 نقطة
4- سموحة 16 نقطة
5- الاتحاد السكندري 15 نقطة
6- المصري البورسعيدي 15 نقطة
7- الأهلي 14 نقطة 
8- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
9- طلائع الجيش 14 نقطة
10- الجونة 13 نقطة
11- مودرن فيوتشر 13 نقطة
12- الزمالك 11 نقطة 
13- بلدية المحلة 10 نقاط
14- المقاولون العرب 7 نقاط
15- الإسماعيلي 7 نقاط
16- الداخلية 7 نقاط
17- البنك الأهلي 6 نقاط
18- فاركو 5 نقاط

 

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