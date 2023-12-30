مواعيد مباريات اليوم
الدوري المصري.. المقاولون العرب والبنك الاهلي أبرز مواجهات اليوم
تشهدت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2023، تأجيل 4 مباريات نظرًا لاستعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا وذلد فى انطلاق الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
ـ البنك الأهلي ضد المقاولون – الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت
ـ إنبي ضد بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
ـ طلائع الجيش ضد زد- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 11 اليوم
1- زد اف سي 19 نقطة
2- بيراميدز 17 نقطة
3- إنبي 16 نقطة
4- سموحة 16 نقطة
5- الاتحاد السكندري 15 نقطة
6- المصري البورسعيدي 15 نقطة
7- الأهلي 14 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
9- طلائع الجيش 14 نقطة
10- الجونة 13 نقطة
11- مودرن فيوتشر 13 نقطة
12- الزمالك 11 نقطة
13- بلدية المحلة 10 نقاط
14- المقاولون العرب 7 نقاط
15- الإسماعيلي 7 نقاط
16- الداخلية 7 نقاط
17- البنك الأهلي 6 نقاط
18- فاركو 5 نقاط