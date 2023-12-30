الدوري المصري.. المقاولون العرب والبنك الاهلي أبرز مواجهات اليوم

مواعيد مباريات اليوم

تشهدت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2023، تأجيل 4 مباريات نظرًا لاستعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا وذلد فى انطلاق الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

ـ البنك الأهلي ضد المقاولون – الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

ـ إنبي ضد بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

ـ طلائع الجيش ضد زد- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت



ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 11 اليوم

1- زد اف سي 19 نقطة

2- بيراميدز 17 نقطة

3- إنبي 16 نقطة

4- سموحة 16 نقطة

5- الاتحاد السكندري 15 نقطة

6- المصري البورسعيدي 15 نقطة

7- الأهلي 14 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

9- طلائع الجيش 14 نقطة

10- الجونة 13 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- المقاولون العرب 7 نقاط

15- الإسماعيلي 7 نقاط

16- الداخلية 7 نقاط

17- البنك الأهلي 6 نقاط

18- فاركو 5 نقاط