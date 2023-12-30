تدفق سياحي لمرسى علم تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

تستقبل مرسى علم اليوم 39 رحلة طيران دولية تصمم 20 رحلة من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 5 رحلات من ألمانيا، 7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، و رحلة من بلجيكا.

يأتي ذلك ضمن 121 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطارتصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من اليوم السبت الماضى، وحتى يوم الجمعة المقبل.

يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بالبحر الأحمر أن معدلات التدفق السياحى على مرسى علم تسير بشكل طبيعي ومميز وخاصة مع احتفالات رأس السنه والكريسماس، موضحاً أن هناك ارتفاع فى معدلات الوصول فى تزايد مستمر .

كما أن هناك ارتفاعا فى معدلات وصول الجنسية البولندية والتى تتصرف أعلى معدلات الوصول بالاضافة الى الجنسية الألمانية والتشيكية والبلجيكية والهولندية في مؤشر ممتاز بالنسبة للفترةً ما قبل اعياد الميلاد.