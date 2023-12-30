إنهيار منزل قديم مكون من طابقين دون حدوث إصابات بجزيرة شندويل

شهد مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج إنهيار جزئي منزل قديم غير مأهول بالسكان مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل دون حدوث إصابات بشرية وجرى عمل كردون أمني وتعيين خدمات للملاحظة وإبلاغ الوحدة المحلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بانهيار جزئي بمنزل دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري لمحل الواقعة وبالفحص تبين إنهيار جزء من الحائط الأمامي لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل علي ملك ورثة "محمد . ع . ا" غير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية .





وبسؤال نجل شقيق مالك المنزل "صابر . ا . ع . ا" 56 سنة صاحب محل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وعلل ذلك لقدم المنزل ونفى الشبهة الجنائية .