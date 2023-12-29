كولر يسير على خُطى جوزيه في الأهلي

نجح المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسطير التاريخ مع القلعة الحمراء في وقت قصير.



ودخل كولر قلوب الجماهير الحمراء سريعًا، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال الفترة الماضي ببطولة كأس العالم للأندية والدوري المصري بالنسخة الماضية، بالرغم من هبوط الأداء في بعض الفترات.

إنجازات كولر تتحدث عن نفسها

كولر

حقق السويسري ألقاب عديدة خلال الموسم الماضي والحالي، حيث توج بالدوري المصري الممتاز بفارق نقاط كثيرة عن أقرب منافس له، بالإضافة إلى تحقيقه للقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد في عقر دار الفريق المغربي.

كما توج ببطولة السوبر النصري مرتين أحدهما على حساب بيراميدز الموسم قبل الماضي ومودرن فيوتشر الموسم الماضي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية لهذا الموسم 2023.

بينما خسر المدرب السويسري بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، وأيضًا الخروج من نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي أمام صن داونز، وعدم قدرته على الوصول لنهائي كأس العالم للأندية خلال نسختي 2022 و2023، حيث حقق في الأولى المركز الرابع، والثانية المركز الثالث، لينفرد المارد الأحمر برقمًا سلبيًا كونه أكثر فريق يُشارك في البطولة بتسعة مشاركات، لم ينجح في الوصول لنهائي المسابقة في أي من النسخ التي شارك بها.

كولر يبحث عن إنجازات جوزيه مع الأهلي

جوزيه وكولر

حقق البرتغالي مانويل جوزيه تاريخًا أسطوريًا مع الأهلي خلال الفترات التي تواجد بها على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، حيث سيطر على البطولات المحلية والقارية التي كان يُشارك فيها الفريق.

وحصل جوزيه مع الأهلى على 20 لقبًا ما بين قاري ومحلي؛ وهم كالتالي: بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى.

كما فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا أربع مرات، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية الميدالية البرونزية.

ويبحث كولر عن السير نحو الوصول لنفس إنجازات جوزيه، فيرغب المدرب السويسري في تسطير تاريخ تدريبي كبير مع القلعة الحمراء، خاصة وأن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يوفر له كل طلباته.