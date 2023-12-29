الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 08:27 م 12/29/2023 8:27:06 PM

تبذل الدولة جهوداً كبيرة لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً لمواجهة أعباء الحياة من خلال مجموعة من البروتوكولات التى تعتبر بمثابة قبلة الحياة لهذه الأسر.. ومن بينها البروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه مؤخراً بين وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر وبنك مصر بقيمة 60 مليون جنيه.. بهدف تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الحماية الاجتماعية ويشمل توفير الدعم الغذائى لأكثر من 100 ألف أسرة فى المناطق الأكثر فقراً

من خلال مبادرة «بالهنا والشفا».. والمساهمة فى تجهيز ألف فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج من خلال مبادرة «دكان الفرحة». . وقع البروتوكول نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وتامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى إطار الشراكة التنموية وتوحيد الجهود لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.. ويعتبر البروتوكول ترجمة حقيقية لمسيرة الشراكة بين صندوق تحيا مصر وكل من القطاع الحكومى والمصرفى لتقديم الدعم العينى للأسر الأكثر استحقاقاً فى مختلف محافظات الجمهورية.. وتؤكد هذه الشراكة الجديدة التعاون المثمر والبناء للتوسع فى مد شبكات الأمان الاجتماعى والعمل على استمرار التواصل مع القاعدة العريضة من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الملحة خاصة فى وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتغيرات اقتصادية متعاقبة تؤثر على الجوانب الاجتماعية والاحتياجات اليومية للمواطنين.. ويتمثل الدعم فى توفير مصروفات التعليم لطلاب المدارس والجامعات وشراء العلاج لبعض الأسر المتعثرة وتوفير الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتكاليف الزواج بصفة خاصة للأيتام وتوفير سلة غذاء وغيرها من المساعدات الدورية من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية وشركاء القطاع الخاص والمصرفى.. والبروتوكول يستهدف تعزيز تقديم أفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة لتوفير الدعم الغذائى للأسر الأولى بالرعاية،

وكذلك رفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات وتقديم دعم للفتيات اليتيمات وذوى الهمم قدره أربعون مليون جنيه مصرى من بنك مصر وعشرين مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى..

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