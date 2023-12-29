عاجل
أسعار عمرة رجب.. غرفة شركات السياحة تكشف دعاء المطر للرزق وقضاء الحاجة.. اللهم يسر لي رزقا حلالا
الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

صادرت 2.8 مليون دولار من فروع الشركات

إسرائيل تدرج 5 شركات صرافة للقوائم السوداء بسبب تحويلات لحماس

الشيكل الإسرائيلي
الشيكل الإسرائيلي

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير الدفاع يوآف غالانت القول إنه سيعلن خمس شركات صرافة في الضفة الغربية منظمات إرهابية.

 

وذكرت الصحيفة أن السبب في ذلك مزاعم بشأن تحويلات لحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين في قطاع غزة.

txt

مصير تذاكرحفل الكينج محمد منير ومسار إجباري وعفروتو بعد تأجيله

txt

حصاد الهجرة 2023.. تطورات غير مسبوقة في ملف المصريين بالخارج

وأشارت الصحيفة إلى تقارير حول إلقاء القوات الأمنية القبض على 20 شخصا خلال الليل على صلة بتحويل الأموال إلى الحركتين الفلسطينيتين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

 

ونقلت عن تقارير لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 ملايين شيكل إسرائيلي (نحو 2.8 مليون دولار أميركي) جرت مصادرتها من تسعة فروع تابعة لشركات الصرافة الخمس.

مواد متعلقة

مصير تذاكر حفل الكينج محمد منير ومسار إجباري وعفروتو بعد تأجيله

حصاد الهجرة 2023.. تطورات غير مسبوقة في ملف المصريين بالخارج

تامر حسني ينهي حداده بحفلين غنائيين

قرارات جديدة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين

الجريدة الورقية