المخلفات تحاصر فرع النيل بمدينتي المنصورة ودكرنس

شهد فرع النيل بمدينتي المنصورة ودكرنس بمحافظة الدقهلية تعديات لا حصر لها سواء من أصحاب الكافيهات أو قيام مواطنين بإلقاء مخلفات البناء بالقرب من المياه مما تسبب في حجب الرؤية عن النيل وتقلصت المساحة الملاصقة للمياه بصورة كبيرة إلى جانب التلوث الذي يهدد مسار مياه البحر .

تلال المخلفات ..

ففي مدينة المنصورة ظهرت التعديات على حرم فرع النيل بالقرب من مساكن الميناء ومنطقة الأتوبيس الجديد وعلى امتداد المسافة التي تؤدي إلى منطقة قولونجيل ، حيث انتشرت تلال من مخلفات البناء والقمامة على جوانب مياه البحر والغريب في الأمر أنه لم يتم إزالة هذه المخلفات التي تزداد يوما بعد أخر .

مساكن الميناء ..

يقول محمود صالح أحد مواطني منطقة مساكن الميناء بالمنصورة بأن المخلفات التي تنتشر على حرم نهر النيل أمام منطقة مساكن الميناء ظاهرة تعود إلى سنوات مضت ، وكل يوم تزيد الكميات التي يتم إلقاؤها من القمامة ومخلفات البناء ولا يتم إزالتها .

ويضيف سيد مصطفى الغمري بأنه لا يمكن تصور حجم المخلفات التي يتم إلقاؤها يوميا على حرم نهر النيل سواء من القمامة أو مخلفات البناء ، والغريب أنه لا يتم إزالة هذه المخلفات التي تمتد على حرم نهر النيل بالمنصورة بداية من كوبري سندوب وحتى منطقة قولونجيل .

اقامة الممشى ..

وفي مدينة دكرنس احتل أصحاب الكافيهات حرم فرع النيل أمام ممشى دكرنس الذي يتم اقامته حاليا ، حيث استغل أصحاب الكافيهات أعمال اقامة الممشى واحتلوا جزءا كبيرا من حرم النيل أمام مسمع ومرأى من مجلس مدينة دكرنس وهندسة الري .

يقول ياسر عبد ربه بأن احتلال أصحاب الكافيهات لحرم فرع النيل تم منذ حوالي عام كامل وعجز المواطنون عن السير على الكورنيش تماما بسبب الاعتداءات من أصحاب الكافيهات الذين وضعوا كراسي وترابيزات في هذه المواقع ، والغريب في الأمر أنه لم يتم تحرير محاضر إشغال طريق أو إزالة التعديات على حرم النيل رغم مرور عام كامل على هذه الاعتداءات ، والسؤال إلى متى يتم السماح بهذه التعديات ومتى يتم الانتهاء من الممشى حتى يعود الكورنيش للمواطنين ؟

مخلفات بناء بمنطقة قولونجيل بالمنصورة