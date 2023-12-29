عاجل
وزيرة الهجرة: عام 2024 سيشهد مزيد من الإنجازات لصالح أبناء مصر بالخارج دواعي أمنية تُلغي حفل محمد منير ومسار إجباري
الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حرصاُ على تنمية الوعي لدى الشباب وتعزيز الولاء والإنتماء..

الشباب والرياضة تصل بمبادرة "الوعي.. حياة" لمحافظة الوادي الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة الفتاة والمرأة والتطوع، تنفيذ سلسة ندوات مبادرة "الوعي.. حياة " علي مستوى المحافظات،  بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ( مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية) .

وشملت السلسلة ندوة بمحافظة الوادي الجديد  بمركز شباب الخارجة ، بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من أعضاء أندية الفتاة والتطوع،  ألقاها فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد - مدير عام إدارة المواد الدينية والعربية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية،  حيث تناول فى مستويات الوعى، منظومة القيم الاخلاقية ، معالجة الظواهر السلبية فى المجتمع ، سبا تعزيز الولاء و الإنتماء لدى الشباب ، واستقرار المجتمع المصرى من خلال تعزيز الترابط الأسرى والتوعية المجتمعية الصحيحة ومنها كيفية التجمل بالأخلاق و القيم المجتمعية الصحيحة،  و مقومات الحياة الزوجية  الصحيحة ،كيفية حفظ النفس من السلبيات المجتمعية و عدم التأثر بها .

كما أجاب فضيلة الشيخ في الندوة على إستفسارات الشباب وإسئلتهم .

مواد متعلقة

مليونية للحوثيين في شوارع صنعاء لنصرة فلسطين بعنوان "معكم حتى النصر"

حصيلة إيرادات فيلم العميل صفر بالسينمات

محمود علاء يواصل برنامجه التأهيلي في "الجيم"
الجريدة الورقية