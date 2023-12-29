الشباب والرياضة تصل بمبادرة "الوعي.. حياة" لمحافظة الوادي الجديد

حرصاُ على تنمية الوعي لدى الشباب وتعزيز الولاء والإنتماء..

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة الفتاة والمرأة والتطوع، تنفيذ سلسة ندوات مبادرة "الوعي.. حياة " علي مستوى المحافظات، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ( مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية) .

وشملت السلسلة ندوة بمحافظة الوادي الجديد بمركز شباب الخارجة ، بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، ألقاها فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد - مدير عام إدارة المواد الدينية والعربية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، حيث تناول فى مستويات الوعى، منظومة القيم الاخلاقية ، معالجة الظواهر السلبية فى المجتمع ، سبا تعزيز الولاء و الإنتماء لدى الشباب ، واستقرار المجتمع المصرى من خلال تعزيز الترابط الأسرى والتوعية المجتمعية الصحيحة ومنها كيفية التجمل بالأخلاق و القيم المجتمعية الصحيحة، و مقومات الحياة الزوجية الصحيحة ،كيفية حفظ النفس من السلبيات المجتمعية و عدم التأثر بها .

كما أجاب فضيلة الشيخ في الندوة على إستفسارات الشباب وإسئلتهم .