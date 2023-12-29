حي غرب سوهاج يواصل حملات ترشيد وتخفيف الكهرباء

واصلت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري رئيس الحي حملاتها اليومية لأعمال ترشيد وتخفيف إستهلاك الكهرباء طبقاً للقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 الخاص بغلق جميع اللوحات الإعلانية المضيئة وتخفيف وترشيد الإنارة العامة بنسبة ٧٥ % وصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات موفرة للطاقة وتغير الكشافات الصوديوم بأخري ليد موفرة للكهرباء بمناطق وقطاعات وميادين وشوارع الحي .



وقال أحمد الشطوري أنه بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بشأن تطبيق وتنفيذ ومتابعة قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 تم تنفيذ حملة مكبرة لغلق جميع اللوحات الإعلانية المضيئة وتخفيف وترشيد الإنارة العامة بنسبة ٧٥ % وصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات موفرة للطاقة وتغير الكشافات الصوديوم بأخري ليد موفرة للكهرباء بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق وقطاعات وميادين وشوارع حي غرب المختلفة .



وأضاف رئيس حي غرب أنه تم توجيه فرقة الكهرباء بالحي للقيام بأعمال ترشيد إستهلاك الكهرباء والصيانة الدورية لأعمدة الإضاءة والإنارة العامة بقطاعات وشوارع الحي .

وأوضح أحمد الشطوري أن هذه الأعمال فى إطار الأعمال اليومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد تخفيف الأنارة العامة بنسبة ٧٥ % وصيانة أعمدة الإضاءة العامة واصلاح الأعطال وتغير الكشافات الصوديوم بأخري ليد موفرة للكهرباء والتى تتم بالمرور تباعا بكافة المناطق بقطاعات وشوارع حي غرب سوهاج والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وأن أعمال المتابعة مستمرة على مدار ورديات قسم الكهرباء صباحاً ومساء .