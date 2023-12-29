الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تدين القصف الروسي بصواريخ ومسيرات على أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أدانت فرنسا بأشد العبارات القصف الروسي بصورايخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل مالايقل عن 12 شخصا وإصابة 76 آخرين، خاصة في مناطق خاركيف وزابوريزهيا ودنيبرو وكييف ولفيف وأوديسا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان لنائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن روسيا أطلقت أكثر من 110 صواريخ وعشرات الطائرات المسيرة على كامل أراضي أوكرانيا، كما تفعل بشكل شبه يومي منذ عدة أشهر، وهي بذلك "تواصل استراتيجيتها التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الأوكرانية من أجل تقويض صمود الشعب الأوكراني خلال هذا الشتاء الثاني منذ اندلاع الصراع".

وأشار لوموان إلى ما أكدته عدة مرات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاترين كولونا، على أن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا وتزويدها بالمساعدات اللازمة حتى يتسنى لها الدفاع عن نفسها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع شركائها.

كما ستواصل فرنسا دعمها للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها روسيا، وفقا لما جاء في البيان.

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