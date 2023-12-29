محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس « السيسي » بالعام الميلادي الجديد

أرسل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين،برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024م.

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جاء نصها " يشرفني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة كفر الشيخ، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن يطل علينا العام الجديد، وقد بلغت مسيرة العمل الوطني نحو التنمية والازدهار، داعياً الله أن يبارك المولى عز وجل جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية، التي تشهدها مصرنا الغالية .. وفقكم الله يا سيادة الرئيس، وسدد على طريق الخير والأمن خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".

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كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء والمحافظين، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل، أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري، بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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كما قدم نور الدين، التهاني لأهالي المحافظة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله أن يكلل الجهود كافة بالنجاح والتوفيق، حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.