بورصة مدينة سمالوط للبناء المخالف

تصاعد البناء المخالف وسط مدينة سمالوط في العقار الكائن 5 شارع 6 اكتوبر متفرع من شارع هشام أمام ورشة محمود ابوعوف ‘وقد هرع الجيران والمتضررون إلي كافة الأجهزة المعنية إلا أن البناء المخالف يتصاعد ويطالب المتضررون من إزالة المبني فورا وقد بحت اصواتهم ونكثفت شكواهم إلي رئيس مجلس مدينة سمالوط إلا أنهم لا يجدون إلا بناءا غير مطابق لمواصفات البناء يتصاعد ويكتفي المسئولون بسمالوط بإجراءات شكلية وصدور قرار إزالة جاء متأخرا وبشق الأنفس الأمر الذي مكن عصابة المخالفين من التطاول في البنيان وشدد الجيران ومن بينهم الكاتب الصحفي أحمد الشوكي علي سرعة الازالة وايقاف الاعمال المخالفة التي لم تتوقف يوما فيما طالب الجيران من عائلة الساعي وأبوعوف والمقدس صبحي بإزالة هذا البناء المخالف واتخاذ اجراءات صاذقة غير كاذبة من قبل مجلس مدينة سمالوط الذي اعتاد موظفوه الكذب واللف والدوران وخداع محافظ المنيا الذين يروون له حكايات عن جديتهم في الإزالة ولا يمتثلون لأمر السيد المحافظ خاصة وأنه يعاني من ظروف صحية تغري الفاسدين بالتلاعب به وأن الوساطة والنفوذ وكافة أشكال الفساد هي التي وراء تصاعد هذا البنيان وعدم ازالته ويطالب أهل المنطقة من السبد المحافظ أسامه القاضي محافظ المنيا بالتدخل السريع ومتابعة مجلس مدينة سمالوط لحظة بلحظة لا ثقفة لمن يترك المخالفه ولكي يوقي المخالفون شر أنفسهم