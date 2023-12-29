الإجازات الرسمية 2024.. مفاجأت في عدد الأيام

الاجازات الرسمية 2024.. يبحث عدد كبير من العاملين بالدولة عن الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024، حيث تكون إجازات رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص.

عدد أيام الإجازات الرسمية 2024

وبحسب تقويم العام الجديد، سنحصل على 121 يومًا إجازة، بحلول عام 2024، بواقع 17 يوما هي عطلة رسمية، ليُضاف إليها 104 أيام من مجموع العطلات الأسبوعية «يومي الجمعة والسبت».

أيام الإجازات الرسمية 2024؟

وتأتي الإجازات الرسمية في العام الجديد 2024، على النحو التالي:

الخميس 25 يناير 2024:

إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الأربعاء 10 أبريل 2024:

إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخميس 11 أبريل 2024:

إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الجمعة 12 أبريل 2024:

إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 25 أبريل 2024:

إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

الأربعاء 1 مايو 2024:

إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

الاثنين 6 مايو 2024:

إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

الاثنين 17 يونيو 2024:

إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 18 يونيو 2024:

إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الأحد 30 يونيو 2024:

إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 23 يوليو 2024:

إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

الاثنين 16 سبتمبر 2024:

إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الأحد 6 أكتوبر 2024:

إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر