سيد معوض: بطولة السوبر مضرة لمنتخب مصر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أنه يعارض فكرة بطولة كأس السوبر من 4 أندية، في ظل ضغط البطولة بشكل واضح، ومعاناة الفرق من الضغوط والاجهاد، مؤكدا بأن هناك لاعبين من الأهلي سقطوا على مدار المباراتين بسبب الاصابات العضلية.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اقامة البطولة قبل معسكر منتخب مصر أمر سلبي جدا، خصوصا في ظل وجود معاناة واجهاد واضح لدى لاعبي الأهلي تحديدا، فهل سوف يستعد اللاعبين لأمم إفريقيا فنيا أم سيقضون المرحلة المقبلة لدى طبيب الفريق؟!، بطولة السوبر مضرة لمنتخب مصر، وهذه البطولة تقام لدى الدول التي تمتلك دوري منتظم".

وأضاف: "الأهلي قدم مستوى ممتع، وهو من افضل مواجهات كولر مع الأهلي، كل اللاعبين كانوا جيدين طوال 75 دقيقة، والشحات وتاو ومعلول وهاني وكهربا وربيعة ومروان عطية، كلهم كانوا نجومًا في اللقاء، ومتعة المباراة قلت في الربع ساعة الأخيرة من جانب الفريق الاحمر بعد عودة فيوتشر وتسجيله هدفين، بأخطاء دفاعية".

وواصل: "فيوتشر كان موفق في الأهداف التي سجلها في شباك الأهلي، وخلال الوقت الإضافي الأول لم يكن هناك فرص للأهلي، لكن في الوقت الاضافي الثاني تألق أكثر من لاعب مثل طاهر محمد طاهر الذي تألق بشكل جيد لأول مرة وكان نشيط للغاية ويريد تسجيل الأهداف وكان أخطر لاعب في الوقت الأخير، بينما باقي التغييرات لم تكن مؤثرة بالقدر الكافٍ رغم تسجيل موديست وكريم فؤاد".

وأكمل: "اداء بيراميدز لا يناسب امكانيات اللاعبين المتواجدين حاليا، والحديث عن تفوق الفريق محليا غريب جدا من جانب جايمي باتشيكو، والفريق فرط في الصعود بعد الخسارة امام صنداونز".