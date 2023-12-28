القباج: بدأنا في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد ، مشيرة إلى أنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، فقد تم وضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..« فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي». - مستوى ثاني .. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي». - مستوى ثالث.. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».



القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ

كانت نيفين القباج قد شهدت إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م، وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن وزارة التضامن تسعى لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، لذا فقد تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر الماضي، سواء عبر التقديم الورقي أو الإلكتروني.

وأضافت وزيرة التضامن بأن هذا العام شهد تيسيرات متعددة في التسجيل لحج الجمعيات فقد تم السماح للمواطنين بالتسجيل دون وجود اشتراطات للسن ، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا ، أما كبار السن فقد سمح لهم بالتقدم دون شروط سوى قدرتهم على أداء فريضة الحج بالاعتماد على النفس، كما تم السماح بوجود مرافقين للمتقدمين أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.