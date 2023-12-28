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الخميس 28/ديسمبر/2023 - 08:27 م 12/28/2023 8:27:29 PM

احيانا القدر يرسل هدايا الى حكومتنا الرشيدة دون جهد منها ولا حتى دعاء منها بين يدى الله بفك الكرب والأزمة.

الأزمة التى اعنيها هنا هى أزمة الدولار ..أما الهدية فهى الدولار المجمد.

الدولار المجمد أصبح حديث السوق السوداء للدولار الذى تحول إلى غول يلتهم كل يوم قطعة من الجنيه المصري.

ماهو الدولار المجمد ؟ هو دولار سليم من الناحية النظرية ولكنه محظور تداوله خارج الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأنه دولار مهرب من دول فى أوقات الحروب والثورات لذلك جمده البنك الفيدرالى الأمريكى ووضع له» سيريال نمبر « مبلغ به بكل بنوك العالم

اذن ماالذى يحدث فى السوق السوداء ويجعل من الدولار المجمد هدية يمكن من خلالها القضاء على السوق السوداء؟

ماحدث أنه تم تداول الدولار المجمد بالسوق السوداء وبأسعار اقتربت من ٥٠ جنيها للدولار الواحد وبعد ذلك اكتشف البنك المركزى المصرى مايحدث وصدرت القرارات بعدم تداول هذه الدولارات بالبنوك، وحدث الارتباك فى السوق السوداء وتوقف كثير من التجار عن الشراء خاصة مع صعوبة بل واستحالة اكتشاف الفرق بين المجمد والسليم الا داخل البنوك وعن طريق» السيريال نمبر» وبالتالى انتقلت أزمة عدم الثقة فى قدرة البنوك على توفير الدولار الى أزمة ثقة فى الدولارات المتداولة بالسوق السوداء.

هى فرصة ذهبية امام البنك المركزى المصرى للتشكيك فى العملة الأمريكية المتداولة خارج البنوك مع البحث عن حلول لتوفيرها داخل المصارف المصرية وعندها تتوقف أزمة الدولار نهائيا.

يجب استثمار حالة الارتباك التى تمر بها السوق السوداء وإحياء الجنيه قبل فوات الاوان.

يجب التركيز على هذا الحل المؤقت لبناء الثقة من جديد فى الجنيه المصرى ووقف النزيف المستمر. ..وتبقى الحلول الجذرية المتمثلة فى تقليل الاستيراد و زيادة التصدير وتنشيط السياحة والتركيز على التصنيع والزراعة.. وقتها فقط ستكون أزمة الدولار من الماضى.