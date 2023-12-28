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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الرابطة الطبية الأوروبية توقع بروتوكول دولي للدفاع عن حقوق الطفل بفلسطين

الدكتور فؤاد عودة،
الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية

وقعت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية وإذاعة كوماي الدولية، ومؤسسات حركة متحدين للوحدة مع مؤسسة الإتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل (فلسطين-مصر)، بروتوكول تعاون دولي مشترك معا في الدول العربية و الأوربية لتنسيق العمل للمصلحة العامة و التعاون الدولي المشترك و الدفاع عن حقوق الإنسان .

 

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وقال الدكتور فؤاد عودة،  رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إننا نستمر بتكوين رسميا بشبكة الجاليات و المؤسسات و الاتحادات والمنظمات والمجالس و النقابات العربية الدولية المعترف فيها مع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية التي أصبحت على ارض الواقع قسم الصحة العالمية لأكثر من 2000  مؤسسة و جمعية في 120 دولة مع لجنة الصحفيين المحترفين بلا حدود، كوماي ،اميم، امسي وإذاعة كوماي الدولية نحن نريد العمل الجماعي و المفيد للجميع على ارض الواقع مع جيش بدون جنرالات وليس جنرالات فقط على صفحة فيسبوك بدون جيش.
 

ويستمر البروفيسور فواد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا و جالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) في كشف آخر التطورات الصحية بقطاع غزة.
 

وقدم  فؤاد عودة، مؤخرًا آخر احصائيات الصحية في فلسطين  حتى الآن: أكثر من 20 ألف حالة وفاة، 70% منها أطفال ونساء، وأكثر من 55 ألف جريح، وأكثر من 50 ألف امرأة حامل، وأكثر من 1000 طفل بترت أطرافهم، وأكثر من مقتل 300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية. هناك نقص في الرعاية الصحية في شمال غزة، وأكثر من 1.9 مليون نازح، أي حوالي 90% من سكان غزة، و44% يعيشون تحت عتبة الجوع.

 

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