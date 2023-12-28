كوريا الجنوبية: تسليم طائرة تدريب جديدة من طراز TA-50 إلى القوات الجوية

سلمت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية الكوريا، اليوم الخميس، الطراز الأول لطائرة التدريب الجديدة TA-50 Block 2 إلى القوات الجوية، يأتي ذلك في إطار مشروع بقيمة 1 تريليون وون (771.8 مليون دولار أمريكي) لتزويد القوات الجوية بـ 20 طائرة تدريب من طراز TA-50 Block 2 حتى عام 2026، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي أكدت أن الطائرة الأسرع من الصوت محلية الصنع - وهي نسخة من سلسلة طائرات T-50 من إنتاج شركة كوريا لصناعات الطيران والفضاء - سيتم استخدامها لتدريب الطيارين المقاتلين في المستقبل على عمليات الأسلحة والرادار من بين تكتيكات أخرى قبل تكليفهم للوحدات المقاتلة.

وقالت الإدارة إنه بالمقارنة مع TA-50 Block 1، فإن النسخة الجديدة Block 2 مجهزة بإضاءة مناسبة لمعدات الرؤية الليلية وقد تم تحسين القدرات التشغيلية لذخائر الهجوم المباشر المشترك.

تتضمن سلسلة T-50 الطائرة الهجومية الخفيفة FA-50، والتي تستخدمها حاليا بولندا والفلبين.