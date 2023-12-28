عاجل
عاجل.. المقاومة تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال غزة
الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية: تسليم طائرة تدريب جديدة من طراز TA-50 إلى القوات الجوية

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية

سلمت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية الكوريا، اليوم الخميس، الطراز الأول لطائرة التدريب الجديدة TA-50 Block 2 إلى القوات الجوية، يأتي ذلك في إطار مشروع بقيمة 1 تريليون وون (771.8 مليون دولار أمريكي) لتزويد القوات الجوية بـ 20 طائرة تدريب من طراز TA-50 Block 2 حتى عام 2026، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي أكدت أن الطائرة الأسرع من الصوت محلية الصنع - وهي نسخة من سلسلة طائرات T-50 من إنتاج شركة كوريا لصناعات الطيران والفضاء - سيتم استخدامها لتدريب الطيارين المقاتلين في المستقبل على عمليات الأسلحة والرادار من بين تكتيكات أخرى قبل تكليفهم للوحدات المقاتلة.

وقالت الإدارة إنه بالمقارنة مع TA-50 Block 1، فإن النسخة الجديدة Block 2 مجهزة بإضاءة مناسبة لمعدات الرؤية الليلية وقد تم تحسين القدرات التشغيلية لذخائر الهجوم المباشر المشترك.

تتضمن سلسلة T-50 الطائرة الهجومية الخفيفة FA-50، والتي تستخدمها حاليا بولندا والفلبين.

مواد متعلقة

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال غزة

روسيا: إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية وتحييد 750 جنديا خلال 24 ساعة

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سوريا تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية

رئيس الوزراء العراقي: وضع خارطة طريق للوصول لشراكة استراتيجية مع إسبانيا

الصين: لن نغض الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من قبل الفلبين

المملكة المتحدة تقود قوة الرد السريع التابعة للناتو أول يناير 2024

رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة الشنجن مارس 2024
الجريدة الورقية