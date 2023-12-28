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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منجم منصورة ومسرة.. معادن السعودية تعثر على ذهب بطول 100 كيلو متر

ذهب
ذهب

تعد معادن واحدة من أكبر شركات التعدين في السعودية، والتي كشفت عن إمكانيات كبيرة من موارد الذهب، تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها: " أن هذا هو أول اكتشاف من برنامج استكشاف تم إطلاقه في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن".

 

الاستكشاف يركز حول منصورة ومسرة على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، وكشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق، وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.

 

وتشمل هذه النتائج تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم / طن.

1.5 مليون أونصة

 

وواصلت معادن السعودية  توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أونصة لقياسها.

 

وحددت نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة العربية السعودية.

 

وتوضح نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة، أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض.

 

يعد حجم الموارد من الذهب في منصورة ومسرة، تبلغ حوالي سبعة ملايين أونصة في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250,000 أونصة سنويا.

 

هذه النتائج أول الاكتشافات المهمة لبرنامج الاستكشاف المكثف في معادن، الذي تم إطلاقه في عام 2022، والذي يهدف إلى بناء خط إنتاج معادن، وتطوير قاعدة موارد المملكة العربية السعودية، ودعم طموح الشركة لتحويل التعدين إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.

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