مواقف وطرائف.. أحمد ياسر ريان يهدر هدف محقق بمرمى خالي

السوبر المصري

انفرد أحمد ياسر ريان بشباك خالية وأهدر هدف محقق عندما اصطدمت الكرة بمدافع وحارس مرمى بيراميدز لترتد لمهاجم سيراميكا ويسددها بالقائم فى لقطة غريبة وسط اندهاش الجميع ويضيع هدف التقدم.

وصف الفرصة الضائعة..

وشهدت الدقيقة 61 اهدار أحمد ياسر ريان فرصة غريبة من انفراد تام بالمرمى في ظل المرمى الخالي من حارسه ليهدر فرصة التقدم لصالح كليوباترا.

وإنتهي الشوط الأول من مباراة بيراميدز وسيراميكا كلبواترا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري لتحديد المركز الثالث والرابع.

وشهدت المباراة محاولات من كلا الفريقين لتسجيل أولي أهداف المباراة، ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول سلبيًا.

وجاء تشكيل سيراميكا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .

الهجوم: چون ايبوكا .

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - احمدالقرموطي- محمد كناريا - احمد ياسر ريان - مروان عثمان.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء لفريق بيراميدز في مواجهة سيراميكا:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - أحمد سامي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فيستون ماييلي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا للحكم محمود البنا ويعاونه المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو “VAR” والحكم المساعد “VAR” سمير جمال.