صراع شرس بين الزمالك و الأهلي لضم عمر كمال عبد الواحد

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة الفارس الأبيض لدعم صفوفه مع اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك جلسة جمعت عمر كمال بحسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال الأيام الماضية طلب اللاعب خلالها الحصول على ٣٠ مليون جنيه منحة تعاقد.

آخر تطورات صفقة انتقال عمر كمال إلى الأهلي

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق فيوتشر أنهى اتفاقه للانضمام إلى النادي الأهلي منذ فترة طويلة، بعد منح المدير الفني للقلعة الحمراء مارسيل كولر موافقته على إتمام الصفقة.

وقال شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية: " عمر كمال عبد الواحد مخلص كل شئ مع النادي الأهلي منذ فترة كبيرة، بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضم اللاعب.

وأضاف:" إدارة النادي الأهلي لم تنهي الصفقة حتى الآن، بسبب تباين بعض الآراء داخل شركة الكرة ولجنة التخطيط بأن اللاعب سينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، الأفضل إتمام صفقة تبادلية بدلًا من دفع مبلغ مالي".

وأردف:"اللاعب يمتلك أكثر من عرض أبرزهم من الزمالك وبيراميدز وعدة أندية أخرى تريد التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ".