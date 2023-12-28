سر غياب حنبعل المجبري نجم مانشستر يونايتد عن قائمة تونس بأمم أفريقيا

شهدت القائمة النهائية لمنتخب تونس في أمم أفريقيا، التي أعلنها المدرب جلال القادري اليوم الخميس، غياب نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حنبعل المجبري.

وكشف جلال القادر المدير الفني لمنتخب تونس أن حنعبل المجبري طلب بنفسه عدم المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لأسباب تتعلق بمستقبله مع فريق مانشستر يوناتيد.

حيث ينتهي عقد حنبعل المجبري مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل، وخاض اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد هذا الموسم 9 مباريات سجل فيها هدفا.

وجاءت قائمة منتخب تونس النهائية لكأس أمم أفريقيا كتالي:

حراس المرمى:البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجلاصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريدة - علي معلول.

خط الوسط :حسام تقا - حمزة رفيعة - انيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - الياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس و إلياس العاشوري.