جنوب الوادي تتقدم بـ 14 تصنيفًا دوليًا للجامعات خلال 2023

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن حصاد الجامعة في التصنيفات الدولية لعام 2023، منوهًا أن الجامعة حققت طفرة نوعية وتوسع في هذا الملف على المستوى الإقليمي والدولي نتيجة جهود مستدامة لفريق العمل بلجنة التصنيف بالجامعة وخطة تنفيذية تتمثل في العمل علي التوسع الأفقي في جميع التصنيفات يليه تحسن في كل تصنيف.

وأبرز التقرير المقدم من لجنة التصنيف الدولي بالجامعة حصاد التصنيفات ومراكز الجامعة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي كالآتي: أدرجت الجامعة في تصنيف QS الإنجليزي للمنطقة العربية وحصلت على المركز (131-150) في المنطقة العربية.

كما أدرجت الجامعة في تصنيف QS الإنجليزي للاستدامة لأول مرة وحصلت على المركز (12) في التصنيف محليًا والمركز (23) أفريقيًا و(1051-1100) عالميًا.

وصنفت جامعة جنوب الوادي ضمن الجامعات الخضراء وصديقة للبيئة وأدرجت بالمركز (979) في تصنيف UI Green Metric الإندونيسي لعام 2023.

أدرجت الجامعة في تصنيف شنغهاي لأول مرة فى عدد (2) من التخصصات وهي تخصص العلوم البيطرية وجاءت في الفئة (201- 300) دوليا والمركز (5) محليًا كما أدرج تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية في الفئة (401-500) عالميًا والمركز (2) محليًا.

وأدرجت الجامعة في تصنيف التايمز الدولي (وثيقة 2024) في الفئة من (1201-1500)، وضم التصنيف عدد (2673) جامعة دولية.

صنفت الجامعة في تصنيف التايمز الإنجليزي للجامعات الشابة (وثيقة 2023) وجاء ترتيب الجامعة في الفئة ما بين (351 - 400) وحصلت علي المركز (11) محليًا من أصل (30) جامعة مصرية أدرجت في هذا التصنيف الذي ضم (963) جامعة عالمية.

وتقدمت جامعة جنوب الوادي (200) مركز دولي في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة (التأثير)، وضمن أفضل (55) جامعة عالمية في الطاقة النظيفة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة حسب تصنيف التايمز البريطاني وثيقة 2023. وتبوأت الفئة (800-1000) عالميًا. كما شاركت الجامعة في (10) أهداف ضمن (17) هدفًا للتنمية المستدامة.

وحققت جامعة جنوب الوادي مراكز جيدة بتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات بوثيقة 2024، وظهرت الجامعة في معظم التخصصات العلمية، حيث حققت في العلوم الهندسية: الفئة (601-800) والمركز (3) على المستوى المحلى. وفى العلوم الفيزيائية: الفئة (601- 800) والفئة (3) على المستوى المحلى، وفى علوم الحياة: الفئة (601-800) والفئة (4) على المستوى المحلى. وفى العلوم السريرية والصحية: الفئة (801-1000) والفئة (5) على المستوى المحلي أدرجت الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للمنطقة العربية في نسخته الثالثة وثيقة 2023.

وجاءت جامعة جنوب الوادي على مستوى الجامعات العربية بالفئة (71-80) ضمن (313) جامعة ومؤسسة تعليمية ظهرت في التصنيف، حيث شاركت جامعات من (18) دولة عربية مختلفة، واحتلت الجامعة محليًا المركز (14) مع جامعة المنيا ضمن (37) جامعة مصرية.

حققت الجامعة في «تصنيف ويبومتركس الإسباني» لعام2023، المركز الـ (1969) عالميًا ضمن (11993) جامعة عالمية مدرجة لعام 2023، والمركز الـ (50) أفريقيًا ضمن (2065) جامعة مدرجة بالتصنيف، والمركز (18) محليًا ضمن (78) جامعة مصرية. وتقدمت (133) مركزًا عالميًا.

وحققت الجامعة في تصنيف سيماجو الإسبانى المركز (6155) دوليًا والمركز (21) محليًا ضمن (8433) جامعة ومؤسسة تعليم عالي. وحققت المركز (10) محليًا في مجال الطاقة والمركز (1295) عالميًا، وحققت المركز (21) محليًا في قطاع العلوم الهندسية و(1761) عالميًا، والمركز (13) في علوم الحاسب و(1458) عالميًا، المركز (16) محليًا في الطب البيطري و(539) عالميًا كما ظهرت عدة تخصصات أخرى.

حصدت الجامعة في (nature index) للإنتاج البحثي المركز (6084) ضمن (17056) مؤسسة عالميا مدرجة و(27) محليًا ضمن (42) جامعة ومركزًا بحثيًا.

أدرجت الجامعة في التصنيف الأمريكي US News لعام (2023-2022)، حيث احتلت المرتبة (1243) عالميًا ضمن (2165) جامعة دولية شملها التصنيف هذا العام ضمن (30 ألف) جامعة على مستوى العالم تضمنت (95) دولة.

وحصلت الجامعة على ترتيب (51) أفريقيا و(18) محليًا بالتصنيف. كما ظهرت الجامعة في تخصص الموضوعات بنفس التصنيف في تخصص العلوم الهندسية، حيث احتلت المرتبة (973) دوليًا و(35) أفريقيًا و(16) محليًا.

وحققت الجامعة في التصنيف العربي للجامعات العربية في نسخته الأولى المركز (49) عربيًا ضمن (115) جامعة أدرجت في هذا التصنيف، بين عدد (208) جامعات تقدمت للتصنيف.

وحققت الجامعة تقدم في (121) مركزًا عالميًا في التصنيف التركي للجامعات طبقا للأداء الأكاديمي URAP حيث احتلت المركز (1423) عالميًا من إجمالي (3000) جامعة عالمية والمركز (20) محليًا من إجمالي (33) جامعة مصرية.

وقدم الدكتور أحمد عكاوي الشكر لمعالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على الدعم المقدم من وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري لتحقيق رؤية مصر 2030 في إتاحة التعليم بجودة عالية للجميع دون تمييز كأحد أهداف رؤية الدولة الاستراتيجية.

كما قدم الشكر إلى لجنة التصنيف الدولي بالجامعة على جهودهم وادائهم المميز، وأشار أن اللجنة قامت بدور مهم لإبراز مكانة الجامعة وأنشطتها المختلفة على المستوى الدولي.

وتشمل لجنة التصنيف الدكتور حموده محمد دردير رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة الدكتور أحمد إسماعيل والدكتور محمود سعيد ريان والمهندس أحمد حسن والمهندس حسام حرزالله وبدوي محمد البدوى والمهندس أحمد عبدالنعيم.