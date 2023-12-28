محافظ الفيوم يبحث التوسع في القوافل الطبية لأمراض العيون

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، برئاسة الدكتورة جيهان السعداوي المدير التنفيذي للمؤسسة، آليات التوسع في تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية، للكشف عن مسببات العمى وأمراض العيون وضعف الإبصار بمختلف مراكز المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة لمياء الجداوي مدير تنمية الموارد بمؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، والدكتور أحمد سيد مدير المشروعات بالمؤسسة.

تناول اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ومؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، للتوسع في تنظيم القوافل الطبية، للكشف عن مسببات العمى وأمراض العيون وضعف الإبصار، والعمل على توفير العلاج والنظارات الطبية للحالات المرضية بالمجان، مع نقل الحالات المرضية المتقدمة لإجراء العمليات بالمستشفيات المتخصصة، من خلال وضع خطة عمل بالتنسيق بين مسئولي المحافظة، ومسئولي مؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، على رؤية علمية ودراسة منهجية، لاستهداف أكبر شريحة من أبناء الفيوم، الذين يعانون من ضعف الإبصار وأمراض العيون خلال المرحلة المستقبلية.

خلال اللقاء، أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة بمجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية من أهالينا بالريف بمختلف القرى بشتى مراكز المحافظة، بما يعود بالنفع على أبناء الفيوم، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية من وتنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية، وما يتصل بها من توفير المستلزمات والنظارات الطبية، والأدوية، وإجراء العمليات الجراحية.

مبادرة 100 مليون صحة

وأكد المحافظ، أن القطاع الصحي يعد من القطاعات ذات الأهمية، والتى توليها الدولة المصرية في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رعاية كبيرة، من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة لمختلف التخصصات الطبية ومنها "مبادرة 100 مليون صحة"، ومختلف المبادرات التي تستهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين، والتركيز على علاج الأمراض، وتلك المبادرات جاءت شاملة كل أفراد الأسرة المصرية، ومنها مبادرات مواجهة "أمراض سوء التغذية بين أطفال الـمـدارس" و"مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع" و"الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية" وعلاج مرضى "فيروس سى"، و"دعم صحة المرأة" و"العناية بصحة الأم والجنين" و"رعاية كبار السن" و"الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" و"فحص ما قبل الزواج" و"علاج مرضى سرطان الكبد" و"الأمراض المزمنة".

ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية وضع خطة منهجية بالتنسيق بين مسئولي مؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، ومسئولي الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، على دراسة علمية، ومسح ميداني لكافة الحالات التى تعاني من أمراض العيون وضعف الإبصار بمختلف مراكز المحافظة، مع التركيز على قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، كون تلك القرى ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، مؤكداً على وضع جدول زمنى من قبل مسئولي المؤسسة، لتنظيم القوافل الطبية ومستهدفاتها وخطوط السير الخاصة بها، مع التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمجالس المدن، ومنسق حياة كريمة بديوان عام المحافظة، في هذا الصدد من جانب، ومسئولي جامعة الفيوم ومديرية الصحة من جانب آخر، لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين الأولى بالرعاية.

ومن جانبها، قدمت المدير التنفيذي لمؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، الشكر لمحافظ الفيوم، لحفاوة استقباله، وتفاعله البناء مع مسئولي المؤسسة، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات خلال المرحلة السابقة، مما أسهم في تنفيذ عدد من القوافل الطبية بقرى الوابور، والغرق قبلي وبحري، ودفنو بمركز إطسا، وقرى سيف النصر، والخلطة، والشيمي، والقرية العاشرة بمركز يوسف الصديق، للكشف عن مسسببات العمى وعلاج ضعف الإبصار، مشيرة إلى أن المؤسسة تستهدف خلال المرحلة المستقبلية تنظيم قوافل طبية بشكل مكثف بمختلف مراكز محافظة الفيوم، لتعم الفائدة أكبر شريحة من المواطنين.

وأوضحت، أن مؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، نجحت من خلال التعاون البناء والمثمر مع مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وبالتنسيق مع محافظة الفيوم، في إجراء الكشف الطبي عن مسببات العمى وعلاج ضعف الإبصار، لعدد 22 ألف من أهالى قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مع توفير النظارات الطبية، وتوفير العلاج اللازم بالمجان، بجانب نقل الحالات المتقدمة لإجراء عمليات بالمراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، لإنقاذ أبصارهم ضمن مبادرة "مصر في عيونا" للحد من مسببات العمى.

ولفتت، المدير التنفيذي لمؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، إلى أن المؤسسة تسعى لوضع آلية للتعاون المشترك مع محافظة الفيوم خلال المرحلة المستقبلية، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين المؤسسة، ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية، الذي يشمل مجال الصحة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، ويستهدف مكافحة مسببات العمي وضعف الإبصار من خلال رفع الوعي الصحي، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج والكشف الطبي اللازم للأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة، من خلال تنظيم قوافل طبية وعلاجية مجانية، وإجراء عمليات العيون، التي تشمل إزالة المياه البيضاء، وإزالة ظفرة العين، وزرع عدسة، وعلاج ليزر، وإزالة كيس دهني بملتحمة العين، بهدف مكافحة أمراض العيون وإحداث تغيير إيجابي في خريطة انتشار أمراض العيون.