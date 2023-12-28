الضمان الاجتماعي.. المدة المحددة لتعديل بيانات المستفيدين

الضمان الاجتماعي.. قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه عند انتهاء مدة تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية وهي (30) يوم من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

الضمان الاجتماعي..الاجراءات اللازمة عند رفض الاعتراض

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم الصفحة الرئيسية.

اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن ثم الاهلية والاستحقاق.

الضغط على زر استعراض تفاصيل دورة الأهلية، وستظهر أيقونة (إعادة تقديم طلب) وعلى المستفيد النقر على هذه الأيقونة.

وأوضحت صفحة "العناية بالمستفيدين" الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أن دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 2 ميلادي وفي حال تم التحديث على البيانات في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، ويمكن للمستفيد تحديث البيانات كحذف، أو إضافة تابع، أو تغيير أي معلومات تمت إضافتها بالملف الموحد من تاريخ ‎1‏ إلى 8 ميلادي من كل شهر وعند ذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.

وأكدت الوزارة أن دراسة الأهلية تتم في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي وفي حال تم إعادة تقديم الطلب في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، موضحة أنه في حال إعادة تقديم الطلب في تاريخ ‎١‏ إلى 8 ميلادي سيتم دراسة أهليته في ذات الشهر.

وأضافت أن معنى حالة الاعتراض "منتهية"، هي الاعتراضات التي انتهت حمايتها بعد قبول الاعتراض، وذلك أنه عند قبول الاعتراض يمنح المستفيد فترة محددة لتعديل بياناته لدى الجهات المسؤولة عن البيانات وبعد انتهاء فترة هذه الحماية يتحول إلى اعتراض منتهي، وتقر دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي، وفي حال تم قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي وفقاً لأحكام النظام.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، ظهور نتائج الأهلية أمس الموافق 27 ديسمبر ودعت المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر القنوات الرسمية لـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر تطبيق HRSD ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ومن المقرر صرف معاش الضمان الاجتماعي في الأول من شهر يناير 2024، وبالتحديد يوم الاثنين الموافق 1 يناير.