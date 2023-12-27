عميد الطب البيطري الأسبق يكشف عن أهم مرض يصيب الدواجن في الشتاء

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن أمراض التسمم الغذائي التي تحدث بسبب تناول البيض لا حصر لها وهي خطيرة، خاصة وأن البيض يدخل في الكثير من أنواع الحلويات.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن الانتقال من فصل الصيف إلى الشتاء يؤدي إلى حدوث اضطراب في الجهاز المناعي للدواجن، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن أهم الأمراض التي تؤدي إلى حدوث مشاكل في الدواجن مع فصل الشتاء هي إنفلونزا الطيور التي تنتشر في الشتاء بسبب برودة الطقس.