أستاذ أمراض الدواجن يكشف تفاصيل إصابتهم بفيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن فيروس كورونا الذي يُصيب الدواجن ضعيف جدًا ويموت بارتفاع درجة الحرارة، ومن النادر حدوث إصابات بفيروس كورونا في فصل الصيف في مزارع الدواجن، لأنه غير قادر على الانتقال في ظل ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن إنفلونزا الطيور الشديدة التي تُنقل إلى الإنسان هي الـh5 وهذا النوع قادر على قتل عنبر كامل، حيث يؤدي إلى احتقان شديد جدًا في جسم الدواجن، ولذلك ممنوع تمامًا تناول الطيور المصابة بهذا الفيروس.

ولفت إلى أن مصر أعدمت ملايين الطيور المصابة بإنفلونزا الطيور في عام 2006 بسبب إنفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا من الإنفلونزا الضعيف الذي قد يُصيب الدواجن ولكنه لا يكون مؤثرًا إلا إذا أشترك مع فيروس الـip.