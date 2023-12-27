محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعميد أح محمود عبد الرحمن مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة .

حضر الاجتماع كذلك كل من " النائب زكريا حسان، والنائب إلهامي البارودي، والنائبة رقية الهلالي، أعضاء مجلس النواب، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية " .

وبدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في مختلف القطاعات، حيث أكد المحافظ على ضرورة التنسيق التام بين دار الهندسة، والوحدات المحلية، والهيئة الهندسية للجيش الثالث الميداني، والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من رصف الطرق الداخلية لقرى المبادرة، والتي شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق.

كما ناقش الاجتماع موقف توفير الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية من المبادرة بمركزي " أخميم، وطهطا "، ووجه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف الجهود بالتعاون مع كافة الأطراف لتوفير كافة الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات بالمرحلة الثانية .

ووافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على فصل الاختصاص الطبي لمكتب الصحة المختص بتقييد المواليد والوفيات بمدينة سوهاج الجديدة، عن مكتب الصحة بقرية " الكوامل "، واستمرار العمل بمكتب " الكوامل "، كما وافق المجلس على قرار تعديل أسعار مقابل التحسين، بما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين .

وناقش المجلس طلب لإنشاء المعهد العالي للمحاسبة بمدينة سوهاج الجديدة، ووجه المحافظ بإعداد تقرير مفصل بحصر جميع المعاهد الخاصة المماثلة، ووضع الموضوع تحت الدراسة .

كما ناقش المجلس عدد من طلبات تحويل أسماء المدارس إلى أسماء الشهداء تخليدا لذكراهم، وعرفانا وتقديرا لما بذلوه من دماء وتضحيات في سبيل الوطن .