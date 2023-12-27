الكرملين: تمويل الغرب لأوكرانيا لن يغير شيئا في مسار عمليتنا الخاصة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن زيادة تمويل الغرب لأوكرانيا لن تغير مجرى الأحداث في العملية العسكرية الخاصة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن هذه الأموال غير قادرة على تغيير مسار الأحداث في العملية العسكرية الخاصة".. مُضيفًا: "أننا نمضي قدما في ذلك. بالنسبة لنا، الشيء الرئيسي هو تحقيق الأهداف التي أمامنا".

وأوضح المتحدث: "أنه يتم تخصيص هذه الأموال على حساب اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي تمر بالفعل بأوقات عصيبة. ويتم تخصيص هذه الأموال على حساب الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي وعلى حساب مستقبل دول الاتحاد الأوروبي".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا أدركتا بالفعل أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يتعرض للنهب.. موضحًا: "أن الأوروبيين والأمريكيين يدركون تماما مستوى الفساد (في أوكرانيا). وهم يدركون أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يُسرق".

جاءت تصريحات بيسكوف ردا على خطط الطوارئ التي وضعها الاتحاد الأوروبي والتي، من المرجح أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو.