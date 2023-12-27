سمير صبري.. ترك وصية غامضة وسبّب خلافات على الميراث| أزمات تكشف المستور

في ذكرى ميلاده

يوافق اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل سمير صبري، والذي عرف بـ "جدعنته" وشهامته في مساندة الوسط الفني وخارج الوسط، وشارك في أعمال لا تنسى، كما أُطلق عليه "الفنان الشامل" لنجاحة الساحق وترك بصمته المختلفة في مختلف المجالات، سواء الإذاعة أو السينما أو الدراما.

الفنان الراحل سمير صبري

سمير صبري وقصة دخوله الوسط الفني بالـ "صدفة"

ولد النجم الراحل سمير صبري عام 1936م، بالإسكندرية، وانتقل مع والده إلى القاهرة بعد انفصاله عن والدته، وهو في عمر تسع سنوات؛ ليبدأ مرحلة جديدة ليتفاجيء بأنه يسكن في عمارة النجوم والعظماء ويتبناه عبد الحليم حافظ، ليشق طريقه ويصبح أيقونة للفنان الشامل صديق النجوم.

رحلة سمير صبري للنجومية

وبدأت رحلته الفنية في ستينيات القرن الماضي، وقدم ما يقرب من 200 فيلم، تنوعت بين الكوميديا والإثارة والتراجيدية، بدايًة من فيلم "اللص والكلاب" عام 1962، ليتبعه العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها: زقاق المدق، أخطر رجل في العالم، البحث عن فضيحة، حكايتي مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، عالم عيال عيال، أبي فوق الشجرة، لسنا ملائكة، فتوة الناس الغلابة، نص ساعة جواز، وكان آخر فيلم قدمه "طلعت حرب 2".

وشارك سمير صبري في العديد من الأعمال الدرامية، التي قاربت الـ 20 مسلسل منها: يا ورد مين يشتريك، وحضرة المتهم أبي، وقضية رأي عام، أم كلثوم، كاريوكا، ملكة في المنفى، حق مشروع، هارب من الأيام، سامحني يا زمن، نوادر جحا المصري، وكان آخر عمل له مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.

وفي مجال البرامج التلفزيونية قدم سمير صبري مجموعة متميزة استطاع خلالها استضافة أبرز الشخصيات وألمع النجوم، ومن أهم البرامج التي قدمها: "هذا المساء، بدون كلام، كان زمان، ليلة في شارع الفن، النادي الدولي".

وفاة سمير صبري بعد صراع مع المرض

وتعرض الفنان الراحل سمير صبري لوعكة صحية، ليلتحق بالمستشفى، وبعد خروجه، تلقى العلاجات في فندق شهير أقيم فيه، ليفارق الحياة وهو جالس في حديقة الفندق عن عمر ناهز الـ 86 عام.

وصية سمير صبري

وفي الأيام الأخيرة للفنان الراحل سمير صبري، كان المخرج الإذاعي محمد تركي يلازمه ويسانده، مما أعطاه وصيته، وهي أن يكون معه في الغُسل بعد وفاته، وتوليه عملية الدفن عندما، فأعطاه رقم المسؤول عن المقابر ليتواصل معه وتجهيز الدفن، وأعطاه مبلغ مالي لهذه المهمة.

أزمة ميراث سمير صبري

ولم تنتهِ الشائعات بعد رحيل سمير صبري في مايو عام 2022، بل ظهرت شائعات بأن لديه ابنًا يعيش خارج مصر، إلا أن صدر حكم قضائي بأنه لا يملك أولاد، كما نشبت خلافات على الميراث؛ لأن أولاد عمومته هم الورثة الشرعيون، ومع ذلك تنازل سمير عن ممتلكاته لـ بنات خالته، نيللي وليلى، فقام ببيع شقته في شارع أحمد عرابي بالمهندسين عام 2012، إلا أنه كان يقيم فيها حتى رحيله.

وكان سمير صبري مُدركًا لما يدور حوله وكان يشعر بالحزن بسبب من حوله لأنه شعر بأنهم يطمعون في ممتلكاته وليس أكثر.

واستلم الورثة باسبور الفنان الراحل وساعة يد تقدر بمبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى سيارته الفارهة، ومبلغ مالي كان يمتلكه الفنان الراحل.