Infinix تشحن 4.2 مليون وحدة بالربع الثالث من 2023

كشفت Infinix، العلامة التجارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الذكية، عن نموها الملحوظ في الربع الثالث من عام 2023.

ووفقًا لتقرير تتبع الهواتف المحمولة الربع سنوي العالمي الصادر عن مؤسسة IDC، حصلت Infinix الآن على المكانة الأعلى بين أفضل 10 علامات تجارية عالمية للهواتف الذكية من حيث الشحنات.

ويشير التقرير إلى أن Infinix حققت أكبر زيادة سنوية في الوحدات بين العلامات التجارية العالمية للهواتف الذكية، بإجمالي بلغ 4.2 مليون وحدة. محققة نسبة نمو 74.8% خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

قال بنيامين جيانج، الرئيس التنفيذي لشركة Infinix: "هذا النمو المذهل جاء نتيجة التزام Infinix بإضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا المتطورة من خلال وضع أحدث التكنولوجيات في هواتفها الذكية حتى تكون متاحة لجمهور أوسع وبأسعار مقبولة.

تابع الرئيس التنفيذي لشركة Infinix: "نحن نعطي الأولوية لاحتياجات شباب اليوم من خلال تصميم أجهزتنا الذكية لتناسب تفضيلاتهم. ومن خلال دمج أحدث التقنيات مع لمسة من الأناقة، فإننا نقدم باستمرار منتجات تأسر قلوب المستهلكين.

أوضح جيانج أن هاتف GT 10 Pro وسلسلة ZERO 30، حظيت بإشادة واسعة النطاق نتيجة لأسعارها المنافسة وقدراتها الموثوقة في مجال الألعاب ومدونات الفيديو، علاوة على ذلك، تساهم استراتيجية علامتنا التجارية المبتكرة واتفاقيات التعاون المشترك في الحفاظ على صورة العلامة التجارية الشبابية والجذابة، مضيفًا: "يؤكد نمونا المذهل في الربع الثالث من عام 2023 تفانينا في الابتكار، فعالية التكلفة، ورضا العملاء".

إعطاء الأولوية للجيل Z

أضاف أنه بفضل الفهم العميق لرغبات المستهلكين الشباب، تركت Infinix بصمتها في أكثر من 70 سوقًا عالميًا، حيث تنبع شهرة العلامة التجارية من التقنيات الرائدة، والتي تتجسد في الكاميرا الأمامية الرائدة فائقة الدقة (4K/60FPS) في هاتفي ZERO 30 5G وGT 10 Pro، والتي تم الاحتفال بها بأسلوب السايبربانك وأداء الألعاب ذات المستوى العالي الثقيل.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Infinix ، أن شراكات Infinix الإستراتيجية ومبادرات الوعي بالعلامة التجارية أدت إلى دفعها إلى أفضل 10 علامات تجارية عالمية للهواتف الذكية، خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي، حيث تعاونت Infinix مع الجناح الإيطالي في جلسة بعنوان "صورة جديدة، نمط حياة جديد | السينما في وسائل الإعلام الجديدة، التقط قصتك الخاصة"، لتجاوز حدود صناعة الأفلام، وشدد هذا على أهمية رواية القصص من خلال فيديو الهاتف الذكي وفن تدوين الفيديو.

وأشار إلى إنه لتسليط الضوء على التزامها بتجربة الألعاب المتميزة، قامت Infinix بتعيين GT 10 Pro كجهاز مخصص لبطولة PUBG Mobile العالمية المرموقة، وقد أدى التعاون مع Mobile Legends وFreeFire وSound by JBL وآخرين إلى توسيع حضور العلامة التجارية، مما لاقى صدى لدى جمهور متنوع وواسع النطاق.

نجاح الأسواق الناشئة

قال إن شركة Infinix تتفوق في الأسواق الناشئة مثل نيجيريا وإندونيسيا والفلبين، وهي ملتزمة بالتوسع العالمي، وإدراكًا لأهمية الدخول إلى الأسواق المتقدمة كهدف طويل المدى، تعطي الشركة الأولوية لإنشاء أساس قوي للتجارة الإلكترونية، ويضمن هذا النهج وسيلة مباشرة وفعالة من حيث التكلفة للوصول إلى المستهلكين.