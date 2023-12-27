إشادة جماهيرية بـ"أنس جابر" رغم خسارة كأس موسم الرياض للتنس

تعرضت أنس جابر لاعبة التنس التونسية للخسارة بمجموعتين مقابل مجموعة أمام أرينا سبالينكا على ملعب "المملكة أرينا"، وخسارة لقب كأس موسم الرياض للتنس في فئة السيدات.

أنس جابر

خسرت المصنفة السادسة عالمياً أنس جابر أمام المصنفة الثانية عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما خاضت بطولات الجراند سلام الكبرى سابقا بشكل مميز، حيث تأهلت إلى نهائي ويمبلدون مرتين عامي 2022 و2023، إلا أنها خسرت النهائي مرتين متتاليتين، كما وصلت أيضاً إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2022.

وتأهلت إلى ربع نهائي بطولة رولان جاروس عام 2023، وربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، لتكون تأهلت إلى 3 نهائيات جراند سلام في آخر عامين.

أرينا سابالينكا

و تعتبر أرينا سابالينكا إحدى أفضل لاعبات التنس في الوقت الراهن، حيث تحتل اللاعبة المركز الثاني في آخر تصنيف للاعبات المحترفات، كما فازت البيلاروسية بـ19 لقباً في مسيرتها، بواقع 13 بطولة فردية و6 بطولات زوجية، كما أنها إحدى اللاعبات الفائزات ببطولات الغراند سلام الكبرى في عالم التنس.

أنس جابر و أرينا سابالينكا كأس موسم الرياض للتنس

ونجحت جابر في حسم المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6-4، بينما خسرت الثانية لصالح منافستها البيلاروسية بواقع 3-6، لكن المجموعة الثالثة، شهدت تفوقا واضحا من جانب النجمة البيلاروسية لتحسم اللقب في نهاية المطاف.

وشهدت المواجهة خطف اللاعبة التونسية الأنظار من خلال لقطة فنية تمثلت فى وضع الكرة بشكل ساقط داخل ملعب خصمتها، لتنال إعجاب الجماهير التي ظلت تصفق لها لتبتسم للجميع في لقطة مثيرة.

وأنهت أنس جابر عام 2023، بخسارة لقب، حيث كانت تتمنى ختام عام 2023 بلقب جديد.

وتأمل جابر خلال هذا العام في تحقيق حلمها بالتتويج للمرة الأولى في تاريخها بإحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

يذكر أن مواجهة كأس موسم الرياض للتنس بفئة الرجال، ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023، وتجمع الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الإسباني كارلوس ألكاراز.