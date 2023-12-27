رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد امتحانات نصف العام بكلية الحقوق

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، يرافقه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق، جوله تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 وذلك للوقوف على مدى انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على سهولة تأدية الامتحانات دون أى معوقات حرص الدكتور أحمد عكاوي، خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما اذا كانت هناك أى مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، مؤكدا أن الجامعة حريصة على توفير الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى جو ملائم، متمنيا التوفيق لكافة الطلاب.

و شدد الدكتور أحمد عكاوى عبدالعزيز، رئيس الجامعة، على توفير مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة، مع سرعة تداول إجابات الامتحانات بين الأساتذة وتصحيحها ومراجعة كل مجموعة في رصد درجات الطلاب.

وأكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة، موضحا أنه يتابع بشكل يومي جداول الامتحانات وأعداد الطلاب باللجان، مشيرا إلى وقف إجازات كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات وكذلك العاملين الاداريين بالجامعة لحين انتهاء أعمال الامتحانات والكنترولات، لافتا الى توفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان للتعامل الفورى مع أى حالة طارئة، فضلا عن منع أى تجمعات خارج اللجان لضمان سير العملية الامتحانية فى هدوء تام.

وأشار الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، إلى أن الامتحانات تعقد بالتبادل بين الفرق الدراسية داخل الكلية لتقليل الكثافة الطلابية، مؤكداً أن إدارة الكلية تعمل على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية، و كل مايلزم لضمان سير العملية الامتحانية بهدوء وانضباط، حيث تم التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه يتم التنبيه على الطلاب بعدم الدخول للامتحانات بالتليفون المحمول ، وفيما يخص تأمين الامتحانات من أي محاولات غش، منعت الكلية كتابة الامتحان على أي جهاز متصل بالإنترنت. شهد الجولة الدكتور عبد البارى حمدان سليمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عباس مصطفى عباس، المنسق الأكاديمى بالكلية.

وكانت الامتحانات بكلية الحقوق بقنا، قد انطلقت وسط استعدادات مشددة من قبل إدارة الكلية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات الغش داخل اللجان الامتحانية من خلال منع استخدام الموبايلات وطبع الامتحانات قبل بداية الامتحان بسويعات.

وأدى الامتحان اليوم حوالى 2505 طالب بالفرقة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر ظهرا بإشراف الدكتور خالد عبد الرحمن ، رئيس كنترول الفرقة الأولى.

كما أدى طلاب الفرقة الثالثة الامتحانات فى الفترة المسائية من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وعددهم 2357 ، بإشراف الدكتور أحمد عبدالموجود زكير ، رئيس كنترول الفرقة الثالثة .