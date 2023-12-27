حفلات رأس السنة| مدحت صالح وحميد الشاعري على مسرح واحد

يلتقي الفنان مدحت صالح والفنان حميد الشعري في حفل غنائي واحد، ضمن حفلات رأس السنة في مصر، والتي تضم عددًا مميزًا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل مدحت صالح وحميد الشاعري في رأس السنة

ومن المقرر أن يقام الحفل في 31 ديسمبر داخل احد الفنادق الكبرى في القاهرة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

بوستر الحفل

كان قد شارك حميد الشاعري حديثًا للمرة الأولى في مهرجان مدل بيست 2023 في موسمه الخامس، بجانب مشاركته في مؤتمر xp الموسيقي المقامة فعالياته في السعودية.

كما قدم مدحت صالح حديثًا أغنية “حمايا العزيز” التي حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"

حمايا العزيز الف شكر وسلام لأجمل هديه وأجمل غرام لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان حمايا وحبيبي وجد الولاد مشفتش في طيبتك وقلبك بجد مهو إنت البداية يا أصل الحكاية هنا وكل لما أشوفك هعيدلك وأقول دي نعمه ف حياتي دي بنت الأصول أصيلة ووفيه دي فرحت عنية أنا وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان حمايا العزيز الف شكر وسلام لأجمل هديه وأجمل غرام لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا".