الشباب والرياضة تنفذ مبادرة "الوعي حياة" في مطروح

بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف..

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف (مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية) مبادرة "الوعى حياة" من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، ندوتها بمشاركة ١٥٠ شابًا وفتاة من أعضاء أندية التطوع وأندية الفتاة.

قام بإلقاء المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حلمي - المستشار الإداري بمنطقة مطروح الأزهرية، تناول محاور عدة تمركزت حول الوعي بشكل عام وخطورة عدم الوعي على الشباب وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية الاعتزاز بالوطن وكيف عظم الله سبحانه وتعالى مصر في كتابه العزيز، موصيا بعدم الإنصات إلى ما يقال من شائعات ومقولات هدامة تؤثر في استقرار الوطن، واختتم حديثه في هذا المحور على تأكيد أهمية تنمية الوعي لدى الشباب للحفاظ على مكتسبات تاريخنا.

كما أكد أن الوعي الديني هو مصدر الحياة وتطرق إلى الوعي الأسرى وخطورة التفكك الأسري، واستمع إلى الشباب والفتيات المشاركين وفتح باب النقاش وتم طرح الأسئلة والاستفسارات والرد عليها.

جدير بالذكر أن مبادرة "الوعي … حياة" ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها تأكيد لأهمية تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب ودعم القيم الأخلاقية ومعالجة الظواهر السلبية للمجتمع.



