محافظ الشرقية يفتتح فعاليات ملتقى توظيف برنامج "فرصة" للتمكين الإقتصادي

بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق..

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الإقتصادي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بمشاركة 20 شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من أبناء المحافظة وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وتفقد محافظ الشرقية، عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة وتحقق لهم حياه كريمة.

وأكد محافظ الشرقية، إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهاً الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

أشاد المحافظ، بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد القادر على العمل لتوفير حياه أفضل لهم.

شارك في الإفتتاح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد سامي إستشاري البنك الدولي ومدير مكون التدريب والتوظيف، والدكتور حجازي حمدي مدير متابعه وتقييم برنامج فرصة، وعيد محمود، وابراهيم أبو النور، وابراهيم عبد التواب مسؤولين توظيف ببرنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي، ومنسقي برنامج فرصه بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تفقد صباح اليوم أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنشاء مقاعد إنتظار للمواطنين وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بجانب إجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وتابع محافظ الشرقية، أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال لتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مشروع انشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية عدد من الشوارع الجانبيه بمحيط ميدان عرابي لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لإعاده الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وتماشياً مع خطة تطوير وتجميل المنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال النقطه الثابتة والمُشكله من رئاسة حي أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين بالميدان ، وكذلك متابعة تنفيذ خطة غلق ومنع دخول مركبات التوكتوك داخل المدينة بالأماكن المحددة ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص محافظ الشرقية، على تفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري والمُقرر إقامته أمام ديوان عام المحافظة ، مشدداً على الإلتزام بوضع لمسه جمالية وحضارية تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

وإختتم المحافظ جولته بمدينة الزقازيق بلقاء عدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والعميد تامر مباشر مدير إدارة مرور الشرقية، و يسري راشد رئيس حي أول، واشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.